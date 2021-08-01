迪麗熱巴《安樂傳》演落難開國皇后　與龔俊繼《長歌行》後再合作

內地劇《安樂傳》改編自內地作家星零的小說《帝皇書》，講述女主從開國皇后流落民間，後與大靖太子一同征戰贏得和平的虐戀故事！由超高顏值組合迪麗熱巴、龔俊主演！由於兩人自帶話題與流量，開鏡消息一出，相關帖子無懸念爆衝熱搜榜，再加上劉宇寧也有出演，與熱巴繼《長歌行》後再度合作，令不少劇迷期待看點！



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《安樂傳》劇情簡介

原為開國元勛之后，正義又愛民的梓元，因故流落民間，並改名為任安樂，在戰爭時期盡力保護百姓，一邊為民創造安樂家園，一邊為還家族清白，著手調查真相！保護百姓的過程遇到太子韓爍（龔俊/飾），兩人聯手偵破科舉弊案、賑災糧食貪汙案！爾後遇邊境戰爭，兩人聯手運籌帷幄險勝，為百姓贏得和平！韓爍也幫助任安樂調查家族冤屈，還以清白！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2021陸劇》你是我的榮耀｜楊洋、迪麗熱巴主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】