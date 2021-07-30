Girls Planet 999︱三港女爭入韓團　23歲梁卓瀅未出道已轟動網絡

由《Produce 101》開始，韓國選秀節目盛行，另一女團選秀節目《Girls Planet 999》亦將於下月5日開播。節目由呂珍九擔任主持，並由少女時代Tiffany和宣美擔任導師，當中就因有三位香港女生參賽而引來不少K-Pop迷關注。



《Girls Planet 999》由99位來自韓國、中華圈及日本的女生參與，爭取女團出道的一席位。香港早前舉辦《全民造星IV》海選，吸引近4千名少女參加，而就有三位女生追夢追到韓國，其中23歲的梁卓瀅率先憑甜美外貌圈了不少粉絲。

《Girls Planet 999》中不乏現役女團成員參加，包括Elkie莊錠欣前隊友CLC有真。（Mnet）

立即了解一下三位參賽的香港少女：

梁卓瀅Leung Cheuk Ying（23歲）：

+ 8

潘穎芝Poon Wing Chi（19歲）：

+ 13

何思澄Ho Sze Ching（17歲）：

+ 7

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