女兒們的戀愛4 | 周揚青認愛內地富二代羅昊　相識兩個月火速拍拖

內地網紅周揚青自從同羅志祥分手後，開始逐漸進攻娛樂圈，繼去年參加真人騷《潮流合夥人2》後，今日（31日）又有她擔任固定嘉賓的戀愛真人騷《女兒們的戀愛4》播出，還首度公開新戀情。



周揚青再度加盟真人騷，其他固定嘉賓還有張雨綺、孟子義、李莎旻子。（微博@女兒們的戀愛）

最近兩個月，周揚青不時被拍到同內地富二代羅昊舉止親暱的動態，但一直沒有回應。想不到在節目的先導片中，周揚青同羅昊一起亮相，官宣戀情，她笑言：「一開始是來找對象，但是出現了一些變故，可能變成了談戀愛。」

周揚青在簽訂合約後才同羅昊開始拍拖。（微博@女兒們的戀愛）

首次出現在熒幕上的羅昊非常緊張，一旁的周揚青不停安撫對方，非常有愛。羅昊透露，同周揚青於4月19日認識，在錄製節目當日正好是兩個月零兩日，當時兩人因為商務合作見面，大讚周揚青可愛，沒有距離感，坦言自己對她是一見鍾情。而羅昊打動周揚青的地方，更是多不勝數，她直言：「自己（羅昊）不會做飯，然後為了我去學做飯，做蛋糕、還有自己去搭配花，然後給你擺好，你會覺得這個人是一個又浪漫、又細心，關鍵是還有品味的人，可以記住你的每一句話。」

首次拍攝真人騷，羅昊非常緊張。（視頻截圖）

在與其他幾位嘉賓張雨綺、孟子義等見面後，大家開始聊天，講起羅昊最打動自己的一點，周揚青表示，自己喜歡的類型是「標準的偶像劇男主角臉」，在認識羅昊之前是「外貌協會」：「我曾經以為自己除了外貌什麼都不看，後來認識他以後我發現，原來我也看其他東西，他非常有涵養，跟我興趣愛好三觀非常相符。」

周揚青大讚羅昊有涵養。（視頻截圖）

羅昊是北京好利來集團（烘焙食品）投資管理有限公司董事兼總裁羅紅的大兒子，出生於1994年，比周揚青小6歲，2014年同弟弟羅成加入好利來，雖然兩人年紀尚輕，但能力出眾，短短幾年令公司的門店形象和產品創新有了質的飛躍，現在的招牌「半熟芝士蛋糕」就是兩兄弟專程從日本引進同開發的。好利來於1992年9月在蘭州創立，2003年遷至北京，在全國擁有600多間分店，資產超過10億。

羅昊比周揚青小6歲，對她一見鍾情。（微博@女兒們的戀愛）

早在同周揚青被拍到約會後，網友都如此描述：「又年輕又帥又多金，開著800萬勞斯萊斯，住在北京朝陽區千萬級別墅，還曾接待過外國前元首。」而周揚青也是北京一位不折不扣的富二代，更有傳是紅三代（指中共元勛的孫輩），家住北京四合院，去年的生日禮物是一套豪華大別墅，為了給女兒慶祝生日，周父還特別為她打造了一個星空電影院，周揚青自己的服裝生意也經營得有聲有色。

可以說，羅昊同周揚青無論出身抑或自身都非常優秀，兩人也是真正的門當戶對，強強聯手。雖然經歷了一段不少的戀情，但周揚青仍對愛情抱有美好，走出陰霾的她，同小6歲的羅昊一拍即合，網友都很期待看到他們的戀愛日常。除此之外，節目中另外兩對張雨綺李柄熹、李莎旻子樊凱傑都是姊弟戀。

李柄熹是小提琴手，同張雨綺在綜藝節目《姐姐的愛樂之程》中相識。（視頻截圖）