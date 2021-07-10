嚮往的生活5 | 張藝興同撞名吳亦凡小朋友開玩笑　雙方粉絲掀罵戰

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-10 17:30

由黃磊、何炅、張藝興、彭昱暢、張子楓擔任常駐嘉賓的內地生活類真人騷《嚮往的生活5》接近尾聲，最新一集中，節目組為鄉村的孩子們開設圖書館，由張藝興、彭昱暢、張子楓負責向學生們宣傳，想不到竟遇到一件趣事。

《嚮往的生活5》為鄉村的小朋友建立圖書館。（微博@嚮往的生活）

當時剛好是放學時間，三人一早已在校外等候，他們上前攔著小朋友，有一位小男孩頭也不回地走了，於是張藝興同彭昱暢不停叫「帥哥，帥哥」，結果被其同學告知：「他不叫帥哥，他叫吳義帆（普通話與『吳亦凡』同音）。」張藝興頓時呆了一秒，然後有些尷尬地叫出吳義帆三隻字，並再次向本人確認名字，聽到小男孩親口說自己叫吳義帆之後，張藝興同彭昱暢都忍不住笑了，隨即張藝興還問他：「你喜歡讀書嗎，吳義帆？」對方馬上答道：「不喜歡。」其後到了圖書館後，黃磊也一直將吳義帆的名字掛在嘴邊，似乎覺得好玩又好笑。

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節目播出後，今日（10日）這個片段在網絡瘋傳。然而，一直以來網絡有傳張藝興與退出韓國男團EXO的其他三位成員鹿晗、黃子韜、吳亦凡不和，加上最近吳亦凡負面新聞纏身，節目又剛好在這個時間點播出，因此雙方粉絲都非常不滿，吳亦凡粉絲認為張藝興似乎落井下石，特登開玩笑；而張藝興粉絲則認為這條短片完全在幫吳亦凡事件轉移注意力等，鬧得沸沸揚揚，不過網友就笑言實在太drama，認為很搞笑。

其實節目早已完成錄製，相信這只是一個巧合。