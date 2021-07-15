妻子的浪漫旅行5 | 張馨月穿婚紗驚喜現身　林峯承諾兩年內辦婚禮

林峯、張馨月有份參與的內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》於今日（14日）正式收官，妻子們為給老公們準備驚喜，故意支開男方，順便在飯桌上開啟「Girl's Talk」。



大家談及夫妻之間的磨合很重要，張馨月同劉濤都感嘆「做老婆真的太難了」，為老公好，對方還不聽，隨即透露林峯曾迷戀打機到癡迷的狀態：「他有一段時間就是打遊戲打到那種癡迷，就吃飯吧，他也在玩；坐車也在玩；要睡覺躺在床上也在玩；上洗手間也在玩，我覺得對身體不好，我就說你能不能不要老一直玩手機，然後他就說，我打遊戲不是為了玩遊戲，我是為了放鬆。」

雖然表面在抱怨老公，但張馨月說著說著就笑了。（視頻截圖）

夜晚，節目組在海灘精心佈置了一個小型晚宴，也是妻子們公開驚喜的時刻。張馨月穿著白色婚紗，戴著頭紗，驚艷全場嘉賓。第一次見到太太穿婚紗，林峯可謂又驚又喜，即刻紅了眼眶。

林峯第一次見張馨月着婚紗。（視頻截圖）

張馨月緩緩走上台，獻唱梁靜茹的《勇氣》，與老公台上台下深情對望，眼睛裏寫滿彼此。表演完之後，張馨月大方表白道：「因為之前都是你給我準備驚喜，所以今天我想穿上婚紗，送給你一個驚喜，成為你最美麗的新娘。林峯，我愛你！今天你可以做我最帥氣的新郎嗎？」林峯立即衝上台與之深情擁吻，激動落淚，他坦言見到這樣的張馨月，腦裏面一片空白：「剛才我從遠處看到我老婆一身婚紗出來，其實我那下是真的自己控制不了，因為到現在還沒有給她一個完整的一個婚禮，兩年內，我們希望籌備一個真的是一生難忘的一個婚禮。」並邀請在座的幾對夫妻到時一起見證。

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而老公方面也不甘示弱，早在劉濤的吩咐下，寫好了「愛妻寶典」，林峯表示：「在生活中，我希望我每一天都可以做到，對老婆多傾聽，多陪伴。」言簡意賅。

林峯寫下一切「從妻」。（視頻截圖）

最後一次採訪中，節目組提問夫妻們「結婚的好處」作為結尾，林峯直言：「我老婆讓我學會放鬆，讓我回到家，能把自己所有的身上的盔甲全部放下。其實我老婆她對我的所有的關懷、愛，所有的生活的點滴，真的我是時時刻刻，每分每秒都能感受得到。」非常真摯。

林峯同張馨月非常恩愛。（視頻截圖）

節目播出後，「林峯承諾張馨月兩年內辦婚禮」的話題即刻登上熱搜前10位，引起網友熱議，大家對此褒貶不一，有人認為兩人很幸福，但也不乏網友質疑為什麼不馬上辦：「啥？？一直沒婚禮啊？？那天天秀什麼呢。煩死人了」、「感覺像是在演偶像劇，一把年紀了也是不容易」、「我怎麼感覺像女生逼婚似的」等。