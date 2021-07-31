伍文生坦承王祖藍親自邀約回巢：當年已經識佢，大家有好好嘅連繫

伍文生於2008年離巢無綫，13年後回巢再次擔任兒童節目主持，今日他主持的全新兒童節目《Hands Up》進行錄影，問到他息影多年可會習慣重投演藝圈的工作，他說：「我喺過往嘅時間都有做線上嘅工作，有拍片拍嘢開live咁。當然今次返嚟無論係個環境，定其他好多嘢都唔同晒，但係我覺得唔難pick up嘅。」



伍文生再次主持兒童節目。（劉志源攝）

提到他的餐廳生意，由他主理的兩間餐廳因租約期滿已結業，現在仍有兩間特許經營的，所以並不需要他去管理，另外的餐廳顧問工作是by project形式，不會影響他做主持的工作。

TVB全新兒童節目《Hands Up》大合照。（劉志源攝）

對於有指他今次重返兒童組是由王祖藍一手促成，對此他坦承：「我同佢本身有好好嘅連繫，佢有好多搞作，咁我做開兒童組，大家傾偈時就覺得可以開個節目畀3-6歲嘅小朋友。」

TVB首席創意官王祖藍。（資料圖片）

談到兩人如何認識，伍文生說：「我哋當年喺兒童節目組嗰時識嘅，祖藍以前都係兒童組主持，佢喺pay台。我哋咁多年嚟一直有keep contact，又有返團契，我移民澳洲後，佢都有嚟訪問過我。（有人話你係佢心腹，係咪呀？）係咩？咁開心呀？咁大家都有小朋友，有做父母經驗，會有共同話題，都會明白小朋友嘅需要，可以放喺節目度。（係咪祖藍親自搵你返嚟？）可以咁講，我係直接聯絡佢嘅。」他又透露目前沒有其他幕後工作要負責，主要是做兒童節目，至於這個節目可會參與策劃？他說：「大家都會一齊開會傾。」

伍文生表示與祖藍相識多年。（劉志源攝）

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