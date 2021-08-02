吳亦凡傳遭控9宗罪崩潰求饒　內地現救援群組籌錢赴京

加拿大籍內地男星吳亦凡涉嫌強姦罪被刑事拘留在北京看守所，昨日（1日）有傳他在警方面前爆喊及請求警員放生，又傳出他情緒不穩，聲稱：「我真的不知道，我就是第一次！」有未經證實的消息稱，吳亦凡涉及「權色交易」、「性賄賂」、「迷姦」以及和未滿14歲的少女進行「多人運動」等9宗罪，警方已還原其手機聊天紀錄及酒店影片。

吳亦凡近年演藝生活順風順水，今次涉案卻遭內地官媒、部門豪不留手批評，包括中央政法委指：「在中國的土地上，就要遵守中國的法律，不枉不縱，以事實為依據，以法律為準繩。」《人民日報》指：「名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁。」

吳亦凡北京警方拘留，有未經證實的消息指他痛哭求饒。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

雖然輿論一面倒批評吳亦凡，但有多年忠粉願意支持，網上更出現「吳亦凡救援群」，有人稱：「我不知道我愛的男孩到底做錯了甚麼，他只是犯了小錯誤，全世界都要拋棄他？」群組中亦不知真假的籌款，聲稱要到北京拯救吳亦凡，在網上籌款買機票，價錢由200至500元人民幣不等。

吳亦凡微博被封上了熱搜。

重溫事件發展：