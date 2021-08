吳亦凡涉強姦遭刑事拘留「衝出國際」　媒體紛紛報道

中國北京市公安局朝陽分局7月31日公布,內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪,已被刑事拘留。此消息不但震撼中國娛樂圈,多個外國媒體亦有報道。



《每日郵報》7月31日報道以此為題:《前K-POP(韓國流行音樂)團體EXO的華裔加拿大流行歌星吳亦凡因涉嫌強姦被拘留》(Chinese-Canadian pop star Kris Wu formerly of K-pop band EXO detained on suspicion of rape)。

英國廣播公司(BBC)同日亦有報道吳亦凡的消息,標題為:《吳亦凡:K-POP明星因涉嫌強姦遭拘捕》(Kris Wu: K-Pop star arrested on suspicion of rape)。

吳亦凡:圖為8月1日,中國北京一名女子在報攤看娛樂雜誌,其中一本雜誌的封面人物是內地男星吳亦凡。(AP)

《紐約時報》:#MeToo持續發展

《紐約時報》7月31日以《中國警方以涉嫌強姦罪拘留加拿大籍流行歌星》 (Police in China Detain Canadian Pop Star on Suspicion of Rape)為題報道此案。

該報稱,網紅都美竹揭發吳亦凡的罪行後獲得大批民眾支持,顯示儘管北京致力嚴控嚴防激進主義與異議,但中國#MeToo運動還是在持續發展中。

中國媒體多番評論

值得注意的是,隨著吳亦凡事件發酵,事件的受關注度很快遠超一般娛樂新聞,明星的道德問題再次成為社會議題,多家官媒紛紛發聲表達意見。央視網發表題為《藝人不僅是一種職業更是巨大責任》的評論稱,做藝先做人,做人德為先。藝人們應始終以此為從業的基本準則,讓自己成為一個具有真善美內核的倡導者、踐行者和示範者。(點擊閱讀相關文章)

新華社的評論文章更直言,近年來,一些流量明星作為公眾人物因為打架鬥毆、嫖娼、吸毒、代孕、強姦等,造成極為惡劣的社會影響。吳亦凡事件應成為演藝界的一次警鐘,國內娛樂圈存在的畸形生態該徹底整治了。(點擊閱讀相關文章)

此外,擁有加拿大籍的吳亦凡的身份問題也引起官媒關注。例如《人民日報》於微博稱:「法律面前沒有頂流:外國國籍不是護身符,名氣再大也沒有豁免權,誰觸犯法律誰就要受到法律制裁。請記住:人氣越高越要檢點自律,越當紅越要遵紀守法。」 (點擊閱讀相關文章)