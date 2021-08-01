吳亦凡涉強姦遭刑事拘留「衝出國際」　媒體紛紛報道

中國北京市公安局朝陽分局7月31日公布，內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，已被刑事拘留。此消息不但震撼中國娛樂圈，多個外國媒體亦有報道。



《每日郵報》7月31日報道以此為題：《前K-POP（韓國流行音樂）團體EXO的華裔加拿大流行歌星吳亦凡因涉嫌強姦被拘留》（Chinese-Canadian pop star Kris Wu formerly of K-pop band EXO detained on suspicion of rape）。

英國廣播公司（BBC）同日亦有報道吳亦凡的消息，標題為：《吳亦凡：K-POP明星因涉嫌強姦遭拘捕》（Kris Wu: K-Pop star arrested on suspicion of rape）。

吳亦凡：圖為8月1日，中國北京一名女子在報攤看娛樂雜誌，其中一本雜誌的封面人物是內地男星吳亦凡。（AP）

《紐約時報》：#MeToo持續發展

《紐約時報》7月31日以《中國警方以涉嫌強姦罪拘留加拿大籍流行歌星》 （Police in China Detain Canadian Pop Star on Suspicion of Rape）為題報道此案。

該報稱，網紅都美竹揭發吳亦凡的罪行後獲得大批民眾支持，顯示儘管北京致力嚴控嚴防激進主義與異議，但中國#MeToo運動還是在持續發展中。

中國媒體多番評論

值得注意的是，隨著吳亦凡事件發酵，事件的受關注度很快遠超一般娛樂新聞，明星的道德問題再次成為社會議題，多家官媒紛紛發聲表達意見。央視網發表題為《藝人不僅是一種職業更是巨大責任》的評論稱，做藝先做人，做人德為先。藝人們應始終以此為從業的基本準則，讓自己成為一個具有真善美內核的倡導者、踐行者和示範者。（點擊閱讀相關文章）

新華社的評論文章更直言，近年來，一些流量明星作為公眾人物因為打架鬥毆、嫖娼、吸毒、代孕、強姦等，造成極為惡劣的社會影響。吳亦凡事件應成為演藝界的一次警鐘，國內娛樂圈存在的畸形生態該徹底整治了。（點擊閱讀相關文章）

此外，擁有加拿大籍的吳亦凡的身份問題也引起官媒關注。例如《人民日報》於微博稱：「法律面前沒有頂流：外國國籍不是護身符，名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁。請記住：人氣越高越要檢點自律，越當紅越要遵紀守法。」 （點擊閱讀相關文章）