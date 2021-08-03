試當真kayan9896《係咁先啦》破14萬views　蘇豪許賢勢進軍樂壇？

擁逾27萬訂閱的YouTube頻道「試當真」，主要成員蘇豪和許賢化名「MC $oHo」及「KidNey」，於上月30日正式推出新歌《係咁先啦》，講述猶豫是否要離開派對的掙扎與尷尬，主題貼地又新鮮，加上人氣網絡女神「kayan9896」（Jeannie、吳家忻）亦有份參與演唱，MV一推出已惹起熱話，至今(2日)已衝破14萬點擊。

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不少網民都稱讚歌曲夠創意又搞笑，其中歌詞「走先啦/係咁先啦/下次再玩啦」、「再見啦/係咁先啦/下次見啦吓」相當洗腦。

另外，另一段歌詞「見大家都飲到咁上下/望下隻錶嘩就嚟無尾班車啦/準備起身/你哋拉住我 /話我飲唔夠/好似想同我死過/你哋唔明我幾憎搭 N259/而家唔走/飛的都至少兩舊/要平就要落/旺角轉小巴走/但係呢啲嘢/我點會講出口」。徘徊在派對留下，抑或是趕尾班車之間的心情掙扎亦十分貼地，網民都表示有認同感。

蘇豪、許賢及Jeannie三人亦於上月31日在《OMG Festival》現場演唱《係咁先啦》，甫出場便惹起哄動，不少網民都留言詢問身為編劇及Youtuber蘇豪及許賢是否撈過界，以Rapper形式出道，正式於進軍樂壇。

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