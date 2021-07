東京奧運｜伍家朗賽後發文感謝支持　逾23萬Like倪晨曦鄺潔楹力撐

港羽「一哥」伍家朗今日(28日)在東京奧運羽毛球男單小組賽,不敵世界排名59位的危地馬拉老將Kevin Cordon,於小組賽止步。他今晚於IG分享感受,表示對支持者的鼓勵大感感動窩心,雖然他行文略帶灰心喪氣,「或者有啲人就係注定就係做悲劇既(嘅)主角」,但最後指自己會用些少時間回復狀態。

伍家朗帖文在約4小時內有逾23萬讚好。(伍家朗IG)

霍啟剛力撐伍家朗東奧黑衣作賽並非刻意:佢有兩件深色、兩件淺色

伍家朗發文約4小時後已獲逾23萬讚好。不少藝人亦紛紛留言支持。歐陽巧瑩(Tammy)表示:「你唔係悲劇嘅主角 你係主角 巴黎見 加油呀!!!!!!!!!!」楊文蔚(Cecilia)則表示:「加油呀🥺🙏🏽It’s not the end!!!!!」陳潔玲(Christy)、倪晨曦(Elva)、李靜儀(Heidi )均有留言鼓勵,而鄺潔楹(Judy)也充滿正能量,「hard work will pay off 🔥❤️」。除了一眾女藝人外,電台主持少爺占亦有留言鼓勵。

加映倪晨曦(Elva)美照:

+ 75

點擊睇鄺潔楹(Judy)讀書時的樣子與現在的靚樣對比:

+ 79

林作寫公開信力撐陳約臨冇做錯:你被追擊是因為你代表的是TVB

點擊睇陳約臨靚相: