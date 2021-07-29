東京奧運｜伍家朗賽後發文感謝支持　逾23萬Like倪晨曦鄺潔楹力撐

撰文：邱愛霖
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港羽「一哥」伍家朗今日（28日）在東京奧運羽毛球男單小組賽，不敵世界排名59位的危地馬拉老將Kevin Cordon，於小組賽止步。他今晚於IG分享感受，表示對支持者的鼓勵大感感動窩心，雖然他行文略帶灰心喪氣，「或者有啲人就係注定就係做悲劇既（嘅）主角」，但最後指自己會用些少時間回復狀態。

伍家朗帖文在約4小時內有逾23萬讚好。（伍家朗IG）

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伍家朗發文約4小時後已獲逾23萬讚好。不少藝人亦紛紛留言支持。歐陽巧瑩（Tammy）表示：「你唔係悲劇嘅主角 你係主角 巴黎見 加油呀！！！！！！！！！！」楊文蔚（Cecilia）則表示：「加油呀🥺🙏🏽It’s not the end!!!!!」陳潔玲（Christy）、倪晨曦（Elva）、李靜儀（Heidi ）均有留言鼓勵，而鄺潔楹（Judy）也充滿正能量，「hard work will pay off 🔥❤️」。除了一眾女藝人外，電台主持少爺占亦有留言鼓勵。

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