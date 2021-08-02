吳亦凡fans揚言劫獄逾百人報名　官媒批評：飯圈文化畸形

吳亦凡自遭到北京警方拘留以後，事件討論度仍然高漲，除了有人公佈了拘留所的一日三餐菜單，還出現「吳亦凡救援群」，由最初討論抹黑涉事女生，到後來發展至有逾百人報名劫獄，甚至聲稱解放軍只有500萬人，而吳亦凡fans超過5,000萬，有人數優勢，終於引起內地不同部門及官媒關注。

吳亦凡微博已經封禁。（微博）

微博昨日（1日）除封鎖了吳亦凡及其工作室的微博，亦永久封鎖了超過900個微博賬戶及相關的700多個話題（超話），公告聲稱：「有效遏制了非理性言論、行為，淨化了網絡環境，堅決擁護了法律底線和社會公德底線，真的切實履行了平台社會責任。」

官媒《人民日報》今日（2日）刊登評論批評「飯圈文化」，指畸形文化毒害青少年，已經到了「非治理不可的時候了。」又指飯圈文化背後有操盤手：「背後的一些資本，他們眼中只有利益，對藝人劣跡睜隻眼閉隻眼，甚至幫忙遮掩，風波過後仍將種種資源奉上，成為畸形『飯圈文化』的金主。」