小蠻王承嫣自然分娩38小時超折磨！體力透支邊瞓邊生：快要吃全餐

台灣女星王承嫣（小蠻），2號順利生下兒子「至尊寶」，選擇自然產的她，因為兒子頭太大，整整花費了38小時才順利生產，回憶起生產的過程，小蠻透露自己邊睡邊生，差一點就要吃全餐了。



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小蠻在生產時，老公邵翔全程陪伴在她的身邊，看她為了生子這麼辛苦，內心相當不捨，看見兒子出生的那一刻，邵翔更是紅了眼眶，心疼的對她說「覺得妳太辛苦」，感謝小蠻的付出。聽到邵翔的內心話，小蠻更是感動不已，開心老公把焦點都放在她的身上。

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小蠻回憶起整個產程，表示自己因為生了38小時，過程中一度邊睡邊生，非常睏；事後她也在臉書分享初為人母的喜悅，「孩子，謝謝你，來到這個世界上，你的旅程即將開始，謝謝你選擇了我跟你爸爸當你的爸媽，讓我和你爸爸有機會和你同行。」也感謝老公的陪伴、鼓勵，「老公辛苦了，你是最棒的老公、父親，謝謝你是我的老公，我好幸運有你，我愛你們。」言詞中全是幸福的氣息。

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