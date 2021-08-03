吳亦凡遭加拿大起訴無處可逃！林俊傑再發聲明列6點撇性侵醜聞

吳亦凡涉嫌強姦遭到警方拘留，案件仍在偵辦當中，未料風波持續延燒，還波及到林俊傑、潘瑋柏等藝人，林、潘陸續發表律師函鄭重澄清，林俊傑工作室昨日再度發表律師函，6點聲明強調：「林俊傑先生從未實施過前述網路謠言所傳的違法行為，前述網路謠言係對林俊傑先生的惡意詆毀，已涉嫌構成誹謗。」表明不會姑息造謠者，將會即刻提起訴訟。



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而據了解吳亦凡身為加拿大籍，但若在大陸犯罪屬實，仍可被檢方定罪入獄，即便享有領事保護權，但不代表加拿大領使館可以替他聘請律師，頂多是可以定期前往探望。現階段案件仍在偵辦，但從微博撤銷他的帳號、許多數位平台下架他的作品等等風向而言，警方應握有大量證據，官方才會有此舉動，有律師指出吳亦凡未來即將面臨公訴，加拿大也可針對他的犯罪行為起訴，在兩國都得打官司。

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