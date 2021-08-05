香港小姐2021｜跟潮流大玩真人騷　佳麗泳裝博到盡仲被整到喊晒口

無綫年度盛事《2021香港小姐競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，準決賽及決賽將於8月22日（星期日）及9月12日（星期日）隆重舉行。而一共8集的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》將於8月9至12日（周一至四）及8月16至19日（周一至四）晚上10時30分於翡翠台播映。



粉紅組︰（左起）師姐張秀文、王嫿嫿、余曉蕙、宋宛穎、張嘉倩、戴佳敏、劉珍寶、朱綽盈、師姐劉倩婷

今屆港姐破天荒以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，28位入圍佳麗獲安排入住西貢WM Hotel，在8位師姐領隊帶領下分成紅、綠、橙及粉紅4組，參與為期11天的「Stay Battle」，決定哪20位佳麗可Stay至最後。

佳麗們穿上泳裝亮相。（YouTube影片截圖）

在其中的龍舟Battle，除了佳麗們盡全力爭取好成績，不諳水性的師姐朱晨麗及張秀文亦硬著頭皮為組員豁出去做鼓手，朱晨麗接受無綫娛樂新聞台訪問時表示：「我真係腳震，因為我好怕水，但我跳開舞可能拍子（感）好啲，所以我舉手打鼓。」張嘉兒則指龍舟Battle有助建立組員間的團結：「希望佢哋可以藉此更加認識對方。」

粉紅組佳麗感激師姐領隊劉倩婷（Sandy）及張秀文（Sammi）照顧周到：「Sandy師姐會錄低我哋嘅姿勢，指導我哋做番正確動作；Sammi師姐會喺前線指導我哋。」嘉兒及馮盈盈帶領的橙組則表示很開心獲師姐送贈小禮物：「佢哋希望幫到我哋比賽，因為我哋都好怕曬，上面仲印咗我哋team名。」

佳麗落淚甚有真人騷感覺。（YouTube影片截圖）

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經過長達11天的相處，一班師姐師妹培養了很好的感情，盈盈坦言佩服今屆參賽港姐：「雖然嗰時我哋選嘅時候都要外景、拍攝時間長，但今次因為係真人騷，個時間再長啲，同埋連休息時都要保持警覺，就算闔一闔都有壓力同要保持住個狀態。」她又謂與嘉兒都為師妹組員深感驕傲：「張嘉兒話班女仔真係好勁，如果畀著我哋當年肯定呢樣嗰樣都做唔到。」向海嵐與曹敏莉亦對應屆佳麗讚不絕口，向海嵐笑指自己是緊張型媽咪：「我哋同啲組員嘅Bonding好強，就算我哋唔需要喺現場，見到工作人員send組員啲相畀我哋，我哋都會即刻導師上身，佢坐得唔夠直呀！呢隻腳伸得唔夠長呀！」曹敏莉則指會為師妹度身訂做「參選貼士」：「我哋係希望將每一個最好嘅一面都展現出嚟！例如有啲企得唔夠直、有啲唔敢講嘢，我哋都希望有小貼士幫到佢哋。」

節目預告中，見到佳麗們穿上泳衣拍攝，非常養眼。另外，節目剪輯片段中，不少佳麗落淚，而Sammi都有流淚，甚有真人騷感覺，看來為爭入圍會有一番明爭暗鬥？

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