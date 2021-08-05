《夫妻的世界》韓韶禧「健康藏隱憂」停工　辭演朱智勳朴誠雄新戲

演出2020年超夯韓劇《夫妻的世界》而爆紅，被封為「最美小三」的26歲女星韓韶禧，驚傳健康出問題，後續工作喊卡。



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韓韶禧因「最美小三」走紅後，人氣爆漲，又陸續接下了與宋江主演的《無法抗拒的他》、與安普賢搭檔的《Nemesis》，還有大銀幕作品《Gentlemen》等著她，不過今（4）傳來她因工作忙碌累出病的消息，其經紀公司也證實醫生建議韓韶禧要好好休養。

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韓韶禧主演的《無法抗拒的他》即將進入尾聲，但後續還有一部電視劇及電影，所以韓韶禧與電影《Gentlemen》劇組商量後，選擇退出，公司也表示，目前會讓韓韶禧先好好恢復身體狀況，之後會以健康開朗的模樣與大家見面。

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