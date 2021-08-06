抗疫女神賈永婕深夜痛揭小S徐熙娣私下為人：我真的不喜歡她！

台灣女星小S（徐熙娣）在東京奧運開賽期間，不斷在社群平台替中華隊加油，卻因「國手」一詞遭陸網出征，丟了4個代言、粗估損失3200萬台幣，讓大批粉絲相當心疼，好友賈永婕也在深夜發聲表示「我真的不喜歡徐熙娣」，接著透露小S私下真實樣貌。



賈永婕：「我真的不喜歡她！」揭小S徐熙娣私下為人（點圖放大看她怎麼說👇👇👇）

賈永婕日前才在小S社交平台留言「親愛的你就是這麼溫暖，台灣的朋友都感受到了！」，4號凌晨再度發文力挺，坦言「我想說的是我真的不喜歡徐熙娣，因為她每次都放我鴿子。」透露自己的生日、女兒的18歲生日，對方都臨時說不來，連邀約去露營和跑步，小S都有理由拒絕。

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雖然對好友一連串抱怨，但賈永婕接著說「但我要說的是我真的很愛很愛她，每次有任何捐贈或是公益的事情她永遠都是第一個站出來挺我的人，從來沒有放過我鴿子！我的公益版圖目前只有台灣，她就是這麼溫暖，當大家都叫她可以冷靜的時候她偏偏這麼的熱血。」

並透露從兩人認識到現在，小S始終都是這麼做自己，保持搞笑、無厘頭的性格，最後感性說道「小S小S我愛你，愛到骨子裡！」還附上多張兩人私下合照，多年好交情不言而喻，用真摯又溫暖的言論，支持好友度過難關，感動大批網友。

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