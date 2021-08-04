東京奧運｜小S事件連累鬼鬼吳映潔　3隻字撐中華隊遭內地網民出征

東京奧運還沒落幕，中華台北隊屢創佳績，不少台灣藝人於社群幫忙為選手加油，而小S文中一句「國手」引發陸網不滿，紛紛「翻牆」於IG、FB清算還有哪些台灣藝人在為選手加油，其中吳映潔（鬼鬼）在「麟洋配」奪下羽球男雙金牌時，於限動寫下「好感動」，僅3字卻讓她微博掉粉10萬。



👇👇👇小S被內地網民認為「台獨」的發言👇👇👇

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👇👇👇蔡依琳發打氣帖步小S後塵 網民湧入微博質疑「台獨」👇👇👇

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中華台北隊選手李洋、王齊麟在東奧羽球男雙擊敗內地選手拿下金牌後，鬼鬼在IG限時動態慶祝奪金牌，寫下：「好感動。」沒想到此舉掀陸網怒火，甚至挖出她與黃秋生的合照，帶風向質疑她政治立場，還有PO出一張中國羽球選手陳雨菲擊敗戴資穎的照片，照片中怒罵陳雨菲「這位去吃屎吧」，但荒謬的是那帳號根本不是鬼鬼的，各種瘋狂抹黑與咒罵，抵制她回歸《明星大偵探》。

👇👇👇點圖放大看網民抹黑鬼鬼吳映潔的截圖及她的IG「出事照」👇👇👇

雖目前尚未取得鬼鬼的回應，有網友指於IG告知鬼鬼不慎發言、被罵的事情，卻被拉黑封鎖，導致陸網怒火更高昂；但也有粉絲PO出鬼鬼有親自回覆「謝謝你跟我說」、「真心沒那個意思」的截圖。粉絲痛心表示「現在扣帽子是這麼容易的事嗎？」、「真的只是一張照片大家就不相信她了嗎？」、「蓋棺定論是不是太早了點」。

相關圖輯：鬼鬼吳映潔粉紅衫「露這裡」 惹網民惡評兼恥笑：大腿小腿一樣粗（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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