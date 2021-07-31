東京奧運｜戴資穎苦戰拉查諾逆轉勝殺入4強　小S徐熙娣：睇到胃痛

中華台北隊羽毛球女選手戴資穎征戰東京奧運，昨日下午羽毛球8強賽對上泰國拉查諾（Ratchanok Intanon）陷入苦戰，不過戴資穎超強心理素質上演逆轉勝，取得女單4強門票。
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這場比賽看得讓人好緊張，關注賽事連連以幽默方式盛讚戴資穎的小S就在社交平台直呼：「我看到胃痛！戴資穎你實在太強了」。台灣主播高毓璘則留言「晚餐都吃不下了！！緊張到心臟無力」，引來網友頻頻喊「+1」。網友表示看戴資穎一分一分追回來，最後逆轉勝，不愧是球后，而戴資穎與拉查諾的巔峰對決真的相當精彩。
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