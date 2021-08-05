東京奧運 | 馬術障礙相撲藝伎設計遭詬病　多匹賽馬受驚未能跨越

2020東京奧運賽程過半，繼奧運村的設施、東京灣污水接連被各國運動員詬病後，馬術場地障礙物旁的擺設也引起網友討論。
據騎手們表示，賽馬須越過賽場14個障礙，到第10個障礙時，旁邊放置了一個真人大小的相撲運動員攻擊時的雕塑，而馬是一種很敏感的動物，因此會分散馬的注意力，甚至會受到驚嚇。有指過半馬匹都在這個這個柵欄前停下，導致被扣分，未能進入決賽，跳躍失敗的情況也層出不窮。英國騎手Harry Charles表示，他看到大概四五匹馬都被這個相撲雕塑嚇到。
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除了相撲雕塑之外，還有一個半張藝伎臉的障礙設計也遭到網友們詬病，尤其是動物對眼睛這個部位非常敏感，就連人不經意見到都會害怕，更不用說馬了。
為推廣日本文化，主辦方在賽場上還擺放了很多具有當地特色的物件，包括日本風情的服飾、微型日式宮殿、太鼓、壽司、筷子、櫻花、達摩不倒翁等，嚴重分散了騎手同馬的注意力，因此紛紛呼籲拆除這些擺設。
對此，網友們也評論道：「真的好陰間啊」、「我在路上看到都要繞著走別說馬兒了」、「天啊，馬做錯了什麼」等。
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