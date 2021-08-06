亞洲小姐2021｜18 位入圍佳麗逐個睇　有佳麗被爆曾在夜總會工作

《2021亞洲小姐競選》以「美麗傳承」為主題，早前首輪面試即以泳裝環節舉行，因候選佳麗質素參差而成為城中話題，但就成功捧紅37歲黃花閨女薛影儀，雖然她一早落選，但就獲亞視高層賞識，簽約做旗下藝人，據知她的檔期已排滿成為ATV最多工作藝人。

雖然黃花閨女薛影儀無緣晉級比賽，令《2021亞洲小姐競選》失色不少，但ATV 日前就公布18 位入圍佳麗官方照片，當中更有網民爆料指有一位候選佳麗疑似曾到夜總會工作。

18 位入圍佳麗逐個睇：

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當中，17號的梁欣娟就被爆：「聽說她有在夜總會工作，也喜歡和有婦之夫交往，差點令人婚姻破裂……小三格。」而梁欣娟不甘被辱罵即時回應指：「呢位只係我朋友，希望你可以尊重別人，唔好將我朋友的相貼出來，如果你只是想針對我我不介意，但我無做過謝謝。」

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