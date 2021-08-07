港姐2021｜真人騷晉級賽下周一播　佳麗們哭成淚人向海嵐都爆喊

全城矚目選美盛事《2021香港小姐競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，準決賽及決賽將於8月22日（星期日）及9月12日（星期日）隆重舉行。一共8集的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》將於下周一播出，令人期待。



今屆港姐以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行， 28位入圍佳麗獲安排入住西貢WM Hotel，並在8位師姐領隊，包括：慧妍雅集4位代表曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒，以及張秀文、朱晨麗、馮盈盈、何依婷帶領下分成紅、綠、橙及粉紅4組，參與為期11天的「Stay Battle」，出戰有別傳統的破格挑戰及任務爭奪Stay名額，亦會接受師姐莫可欣、麥美恩、歐陽妙芝、李嘉慧個別精心安排的口才、Catwalk、Parade訓練，以及與師姐黃嘉雯、謝嘉怡分享美容心得。

夠膽量之餘都仲保持到儀態，叻！

晉級賽將根據眾佳麗在自我介紹、龍舟比賽、水上catwalk、水底攝影及畢業表演等不同任務的表現，以及個人進步、膽量等其他準則評定分數，並分四輪決定冇得留低佳麗；綜合而言，低分組別即有告別低分組員的危機，難怪各師姐為了齊齊整整，出盡法寶將師妹變成集內在美、外在美、體力、團結、智慧、才藝及膽量於一身的全能佳麗，挑戰各項不可能任務！晉級賽評審團評審有電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、形象監督陳惠英以及慧妍雅集名譽導師鍾子綸。

曹敏莉、何依婷與師妹們。

無綫早前曝光的官方預告片中，師姐師妹除了眾志成城在各項任務中爭取最高分數stay至最後，張秀文與向海嵐等告別離營師妹時，更哭得相當傷心，足證STAY-cation讓師姐師妹們在短短時間內建立了深厚友情，實踐「友誼第一、比賽第二」的美好體育精神。

向海嵐因不捨組員落淚。

周一晚播出的首集亦相當精彩破格，8位師姐為了爭奪心水師妹，更是出盡法寶，當中以馮盈盈及張秀文最為七情上面，盈盈不但肉緊至秀髮飛揚，更連環做出「暈倒」、「揼心」及「抱頭」等搞笑動作，相當搶鏡。各佳麗的特點及過人之處，亦會於師姐陳凱琳主持的自我介紹環節中陸續曝光，當中不但有精通五國語言的大學生，更有Lady GaGa及麥明詩師妹，堪稱臥虎藏龍。

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