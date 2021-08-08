請吃飯的姐姐 | 「港普F4」蔡少芬朱茵等開店　邀收納師傳授秘訣

「港普F4」蔡少芬（Ada）、陳法蓉、朱茵、洪欣相識逾30年，首次合體擔任常駐嘉賓的真人騷《請吃飯的姐姐》於6日正式開播，四人共同經營一間餐廳，每集邀請不同的嘉賓來吃飯、聊天。



四人友誼深厚。（微博@陳法蓉）

首集中有三位KOL，除了原創音樂田一名之外，另兩位都比較特別，一位是「職業體驗師」張特價，以第一視角體驗各行各業的酸甜苦辣，非常有意義；另一位則是「職業收納師」納爺，即根據顧客的需求，對全屋進行定制化的整理和收納。

隨著越來越多的人追求「極簡主義」，收納師這個職業也逐漸興起，洪欣、朱茵以及陳法蓉都非常好奇納爺的工作內容，以為同普通的清潔工作差不多，但實際大有學問，對思維、耐心都是一個考驗。

納爺的收納工具。（視頻截圖）

據納爺透露，在收納之前，收納師會先去客戶家中進行預踩，了解空間佈局和主要生活動線，同時也會發現一些問題，譬如物品雜亂無章，沒有進行分類分區，衣櫥、儲物空間規劃不合理，導致家中的空間利用率極低等；第二，測量家中鮮有儲物家具的高度、深度，購買收納工具；第三，預計工作時長，正式開始整理收納。

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而整理收納也分為三個步驟：首先，將客戶儲存空間的物品清空、分類、再收納；其次，根據客戶的生活習慣和使用頻率，設置好物品的固定位置，貼上標籤；收納完成後，會為客戶留下一張「物品地圖」，一方面方便客戶按照地圖進行物品存放，最主要是引導客戶保持收納習慣，把收納融入到他們生活中。

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納爺表示：「整理收納也是整理自己心理的一個過程，我希望給客戶一個井井有條的家，這樣就會有一種油然而生的治愈感和成就感。」而這個行業的收入也相當可觀，納爺透露，自己每小時收費1200元，如果以一日工作8小時來計，每日酬勞高達9600元，假設給顧客些折扣，即9500元，那麼一個月就有28.5萬，絕對是高薪職業，令在場的嘉賓都非常驚訝，Ada還故作妒忌地說：「你比我賺得多！」不過納爺指自己並沒有每日工作，所以沒有那麼多。

Ada對收納師的收入感到有些驚訝。（視頻截圖）