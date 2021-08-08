Girls Planet 999︱坂本舞白亞軍進JYP無緣出道　羨慕ITZY再追夢

韓國選秀節目《Girls Planet 999》日前開播，99位分別來自韓國、日本及中華圈的練習生，爭取9個以女團出道的名額，當中更有三位香港女生參賽。第一集開播後，來自日本21歲的坂本舞白就因前JYP練習生身份率先成為焦點。



今年21歲坂本舞白擁可愛長相，暫時排名日本練習生中的第二名「J02」，可見她也是實力保證。她在節目中講到曾是JYP練習生，2016年時更以第二名的高姿態加入公司，直至2018年間與ITZY留真及Yeji等同期訓練。可是欠一點運氣的坂本舞白最終無緣出道，原來放棄的她已回到日本，打過不少散工，亦有嘗試找正職做。

《Girls Planet 999》中暫時坂本舞白人氣算高。（Mnet）

坂本舞白曾與留真及Yeji等一同擔任練習生，可是無緣以ITZY出道。（Mnet）

不過坂本舞白坦言每次打開電視，羨慕朋友都在，所以一直想起歌手這個職業，亦促使她把這次選秀是最後一次的追夢機會。聽到她的故事，不只現場參賽者及少女時代Tiffany等導師被感動，就連觀眾也覺得相當可惜，希望坂本舞白能通過這次好好把握機會。

坂本舞白坦言羨慕ITZY，所以再次挑戰。（Mnet）

按圖睇坂本舞白表現：

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ITZY作為TWICE師妹出道，一亮相就成績驚人。（JYP）

相反三名來自香港的練習生鏡頭並不多，暫時以梁卓瀅排名最高。（Mnet）

同場加映：Girls Planet 999︱三港女爭入韓團 23歲梁卓瀅未出道已轟動網絡

率先了解一下第一位參賽的香港少女：

梁卓瀅Leung Cheuk Ying（23歲）：