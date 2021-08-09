東京奧運︱34歲李慧詩幽默指超齡　TVB出手「更改」港姐參賽限制

東京奧運已經圓滿落幕，港隊今屆成績相當理想，「牛下女車神」李慧詩在閉幕當日早上，贏得女子場地單車女子爭先賽銅牌，為香港成功爭取第六面獎牌，可喜可賀。。賽後她接受訪問時有記者提及年紀問題，李慧詩幽默表示：「歲數唔係咁重要，我又唔係選香港小姐。」想不到TVB真的為此話出手了。

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34歲李慧詩很大機會今年內退役，賽後她笑指未想到砲視經常提及歲數：「思考了幾秒回答：「歲數唔係咁重要，我又唔係選香港小姐」，然後續說：「港姐好似係去到35歲？我仲有一年可以去」這答法相當幽默。其實2010年港姐放寬年齡上限至27歲，但李慧詩亦已超齡，雖然她只是以幽默方式回應提問，但TVB亦借此機會搞笑恭賀。

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TVB娛樂新聞台在FB專頁上載恭賀文，更為李慧詩「更改」港姐參選年齡限制為「34+N歲」：「尊敬嘅 Sarah Lee Wai Sze - 李慧詩 小姐：欣聞閣下明年有意參加香港小姐競選，在下立即翻查報名需知，亦都憤而為閣下改動其中一項條件。希望明年有機會與您見面，同時希望教練有請您飲汽水祝賀佳績。#李慧詩 #女子場地單車爭先賽銅牌 #香港小姐 #純粹恭賀萬莫認真 #明年參賽條件明年留意公佈 #2021香港小姐競選。」強調細則的小字寫上：「TVB有絕對權決定豁免及/或放寬上述任何條件」。