薔薔自揭約會恐怖經歷批「醜人多作怪」　自己卻用智能馬桶洗私處

台灣女星薔薔（林嘉凌）擁有美艷外型，嗆辣的大砲式說話風格時常讓人聽了嘖嘖稱奇，對感情有獨到觀點的她，近日在節目中直言喜歡帥哥，雖然也曾經被「普男」所吸引，但後續讓她驚覺根本是「醜人多作怪」。



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薔薔近期上台灣綜藝節目《同學來了》談論「美女配野獸到底行不行得通？女孩們原來這樣想！」的話題，不諱言喜歡帥哥，更透露曾和一個外表普通的男生相處，也被對方身上的特點吸引當作玩伴，豈料對方認為兩人關係能更進一步，甚至還想跟她結婚，讓她受不了說，「沒顏值、沒才能還想進家門？搞清楚你的身分！」

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為了和對方斷開關係，薔薔幾經波折，但對方宛如抓到浮木一般，急著想上岸，薔薔以自身經驗分享，「過去和帥哥約會都會被服侍得很好，和醜男約會不但要求我去載他，還要我付錢，完全可以驗證醜人多作怪的道理！」

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不過難道真的要帥才能吸引女生嗎？主持人阿Ken則不以為然，他說「個性和三觀更為重要，像納豆身高雖然只有158.7公分，還是有很多女生喜歡他！」納豆躺著也中槍，直說「你知道他們原本要發依依來，後來我知道就生氣了！我不能被貼上這標籤！」

薔薔直言只喜歡帥哥。（中天綜合台提供）

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