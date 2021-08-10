港姐2021｜真人騷似《造星》《姐姐》　向海嵐為搶人發出言語攻擊

近年真人騷類型節目大受歡迎，而TVB（無綫電視）方面亦看準這個趨勢，在製作《香港小姐2021》特備節目中，以《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》的方式訓練及淘汰佳麗。日前節目剛播出第一集，觀看之下的確好有新鮮感，但其中有不少環節乍看下竟同內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》非常相似，難免會令人覺得似乎缺少新創意。

《香港小姐2021》特備節目大玩真人騷。（影片截圖）

有收看《乘風破浪的姐姐》都知道，節目組為姐姐們準備了華麗的化妝台，她們需自行化妝（有備化妝師）同決定表演服裝，用最自信﹑漂亮的一面走上台上表演，接受評審的意見之後進行分組。而不約而同地在《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》節目中，節目組同樣準備了化妝台，好讓28位佳麗自行化妝同決定穿甚麼衣服登台，在過程中她們在鏡頭前展現最真實的一面，有佳麗更不介意自己化妝時醜態百出，盡量在限時內完成自己的裝扮。

而提到限時這回事，在《姐姐》節目中亦的確設立了這個機制，所以在佳麗自行化妝這個環節中，難免會令人覺得抄足《姐姐》節目。

28位佳麗自行化妝同決定穿甚麼衣服登台。（影片截圖）

《乘風破浪的姐姐》節目組為她們準備化妝台。（影片截圖）

另外，當28位佳麗裝扮完畢準備就緒後，遂一登台進行自我介紹，好讓台下的8位港姐師姐搶人。台上28位佳麗雖然是主角，但師姐們在搶人時更精彩，為了心儀的佳麗不斷發出言語攻勢，就好似向海嵐﹑朱晨麗組，用雙冠軍優勢去說服心儀佳麗，這一招讓2010年港姐亞軍的張秀文非常不滿，搶人失敗的她剛表示：「我正在被欺凌。」非常好笑。

而事後師姐們對心儀佳麗或對手有意見的時候，她們就被安排單獨接受採訪互相討論，而這一種採訪模式乍看下與ViuTV的《全民造星》有類似的感覺，這或許就是真人騷節目大同小異的內容吧！

師姐們為了搶人發出言語攻勢。（影片截圖）

房間拍攝。（影片截圖）

另外，在這個節目中28位佳麗的起居飲食完全盡現觀眾眼前，從節目一開始給予的預告可見，她們將分組入住酒店房，在房內佈滿自己的所需品，更有專人用咪叫她們起床，相信每一日訓練的行程相豐富，最終能夠有得留下來的佳麗相信潛力非常大。

有人叫起床。（影片截圖）