明日之子5 | 竇靖童妹妹竇佳嫄參加選秀為養家？　網友︰真是落差

王菲同內地搖滾樂手竇唯的女兒竇靖童不止在音樂方面才華出眾，今年更涉足影視界，同周迅、陳建斌等合作電影《第十一回》，演技、敬業度都受到前輩們盛讚，事業一帆風順。而她小5歲的同父異母妹妹竇佳嫄也將進攻內地娛樂圈。



竇佳嫄身材高䠷，同姐姐竇靖童關係非常好，兩人在音樂方面都很有天賦。（VCG）

今年19歲的竇佳嫄是竇唯同攝影師高原的女兒，同樣也繼承了爸爸的衣缽，從小就對音樂有濃厚興趣。與竇靖童不同的是，竇佳嫄在圈中的知名度遠不如姐姐，資源也相差甚遠，最近報名參加了選秀節目《明日之子》第五季《明日創作計劃》，今日（10日），她在微博曬出「複試志願表」，在報考理由一欄寫著：「提高露出（曝光）度，掙取（爭取）更多的工作機會，掙錢養家」，主要有三個目標：「第一，可以不心慌的（地）跟一個人對話；第二，站在舞台上演唱，聲音不會因為緊張而發抖；第三，記住自己地區的選手的名字5個以上。」

看得出竇佳嫄很有抱負。（微博@Hoshino_竇佳嫄）

對此，不少網友都留言感嘆：「竇唯女兒和王菲女兒還是一點點差距了」、「真是落差啊」、「小妹妹都知道上進搞錢，很有上進心沒毛病」等，也有人質疑：「竇唯和高原的女兒還需要掙錢養家？」

有網友指竇唯現在什麼都不做。（微博截圖）

雖然竇佳嫄同姐姐竇靖童關係密切，但兩人的命運卻截然不同。竇佳嫄曾在去年2月同網友直播時，自爆患上厭食症，且無意露出手腕上的多處疤痕，引發網友關注。她透露自己同爸爸不常見面，還表示在生活中沒有朋友，與酒和音樂為伴，當時網友都紛紛為她打氣，給予鼓勵。不過，竇佳嫄也是一位個性十足、風格獨特的妹妹，在音樂方面也頗有天賦，大家都很期待她在節目中的表現。

竇佳嫄去年在直播中無意露出手腕傷疤。（視頻截圖）