性愛博士許藍方情慾短訊曝光！最強小三莉婭發文逆風撐「行家」

台灣「性愛博士」許藍方被台媒踢爆介入已婚學長婚姻，正宮發現後攤牌，卻僅以「我知道了」回應，沒有一句道歉，正宮氣炸委請律師寄出存證信函，要求她道歉並退出螢光幕。對此，同樣因為情感風波受到關注的謝和弦新任妻子莉婭，在社交平台發文力挺許藍方，認為一段有問題的關係，該被檢討的不應該只有第三者。



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莉婭當初被視為謝和弦和Keanna的婚姻第三者，因此在許藍方不倫風波中，她的發言格外受矚目，她在社交平台寫下：「離婚率這麼高，證明婚姻就是反人性的制度，還再拿著婚姻約束當作道德武器的人啊，請你不要偷懶好好經營感情，因為只有約束的愛情終究會枯萎的！」文末不忘喊話許藍方：「許博士加油！」

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