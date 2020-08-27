台灣海底撈遭網民鬧爆：簡直道德淪喪！原因竟與謝和弦莉婭有關

8月25日是七夕情人節，還有離婚官司在身的台灣歌手謝和弦，24日帶著新歡莉婭外出用餐提前過節，還在社群網站PO出合照，以及店家寫給他們的賀片，上面寫著「我們最愛的和弦、莉婭，謝謝你總是讓我們聽到好聽的音樂，身為小粉絲的我們，先預祝您情人節快樂。」

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有網友將謝和弦的PO文分享到Dcards，直呼「連婚外情都撈？」、「看到照片覺得訝異！這麼有名的店家怎麼會把已婚藝人跟『女友』的照片印出來公開祝福？」，引起討論。PO文者還說該店素來「以客為尊，聽說對藝人特別友善」。

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不過網友認為雖然做生意以和為貴，但也沒必要這樣，「簡直道德淪喪」，還有人質疑「是員工個人行為還是公司SOP？這樣觀感很差。」不過也有網友認為就是只是應景的「官方用語」，該店的作風向來如此，曾經去用餐也收過小卡片。

謝和弦24日帶新歡莉婭提前過七夕情人節，再引網友熱議。（Facebook@謝和弦）

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