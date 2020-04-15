傳謝和弦病情嚴重入院　靠醫生傳紙仔慰小三莉婭　情信內容曝光

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台灣男歌手謝和弦3月底因連日情緒失控、暴走，除了大鬧電視台外，甚至深夜直播說自己有大麻，爸爸與哥哥見事態嚴重連夜北上將他強制送醫。如今事隔半月，有週刊爆料謝和弦近況，更指出小三莉婭常會帶吃的到醫院探望謝和弦。

有網民擔心謝和弦近日的瘋狂舉動會加深大眾對抑鬱症的歧視。（IG@chord0415）

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據《鏡週刊》報導，雖然謝和弦被強制送醫，但小三莉婭卻常現身醫院，手裡拿著謝和弦最愛吃的食物想探望。據悉，謝和弦病情相當嚴重，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，因此莉婭就算想送東西給謝和弦吃，兩人也無法碰面；謝和弦還託醫生幫忙把紙條拿給莉婭，內容是謝和弦幫她寫的歌詞《小星星》，並向莉婭道歉在她發單曲時自己卻住院。

謝和弦驚傳病情嚴重入院，小三莉婭愛相隨進出醫院探望。（IG@chord0415）

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報導中指出，謝和弦住院的這段時間，謝爸爸拜託莉婭幫忙照顧謝和弦，目前只希望謝和弦病況能好轉出院。此外，謝爸爸也希望莉婭能低調別回應謝與前妻的事情；甚至還傳出謝爸爸不希望讓Keanna知道謝和弦住院的地方，避免謝和弦情緒暴走、病情再度惡化。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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