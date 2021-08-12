MIRROR成員驚現陳慧琳陳年MV　AK零分別AL激罕all back示人勁青澀

組合MIRROR成為炙手可熱的藝人，但其實有些成員以MIRROR身份出道前，已有幕前演出經驗，較多的是舞蹈員，為過不少巨星伴舞。近來，有眼利網民發現陳慧琳（Kelly）在2018年推出的歌曲《打字機》MV中驚現MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和Anson Kong（江𤒹生）的身影，令到該MV翻hit。



Anson Lo（中）和Anson Kong（左）原來一同出現過在陳慧琳的MV裏面。（資料圖片）

Kelly的《打字機》講述「打工仔」的日常，故Anson Lo和Anson Kong主要穿黑西裝伴舞，而MV入面，二人外表感覺青澀，而Anson Lo更激罕地以gel起瀏海的造型示人，他曾在《調教你MIRROR》中被突然被撥起瀏海，令他感驚慌，想不到他一早曾以all back頭出現！另外，MV是在2018年6月發放，當時兩位Anson應該在錄製《全民造星》中。MIRROR在同年11月3日出道，想不到現在他們已可以獨當一面！不少「神徒」（Anson Lo的粉絲名）和「生粉」（Anson Kong的粉絲名）湧入YouTube睇MV，又留言道︰「入嚟睇教主＆老闆」、「我嚟睇教主，好cute」、「有教主all back頭，仲有AK」，更有人搞笑說︰「教主自己可能都唔敢睇返！」

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