現年50歲的宣萱(Jessica)一向是不少人心目中的「永遠女神」,事關她的外表有氣質,又keep得好,加上性格討好,而她又說得一口流利英語,一段講英文的宣傳片段曾在網絡上瘋傳。日前,她在IG展現自己貼地的一面,她貼了一張在港鐵自拍的照片,並用英文寫道︰「我在搭車去處理手指的問題,不要問我發生了什麼事,我也不知道。」她在留言透露自己扭傷了中指,不是太嚴重。有人的留言就錯重點,表示︰「最貼地女神」、「竟然搭地鐵?」、「咁大膽」,連藝人黃建東也表示︰「Wow, 好想撞你。」



Jessica keep得勁好!(IG@jessicahsuan_official)

而Jessica也有回應朋友「咁大膽」的留言,表示︰「I do ride every now and then.(我一向都會搭。)」事實上,原來Jessica真的不時上載搭地鐵的照片,有時會影影自己的鞋子,有時又會坐坐電車,果然是最貼地的女神,相信好多人都想偶遇到她!

