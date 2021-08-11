Rihanna推出首款中性香水　親自挑選成分與調香大師共同調配

美國樂壇天后Rihanna近年主力打造個人成衣品牌Fenty、美妝品牌Fenty Beauty以及內衣品牌Savage x Fenty，雖然音樂事業有所停滯，但時尚美妝事業風聲水起，本月初再度以高達17億美元（約132.6億港元）的身家，成為全球最富有女歌手。



Rihanna繼2019年後，第二次成為全球最富有女歌手。（Instagram@badgalriri）

10日，Rihanna再推新產品，第一款香水Fenty Eau de Parfum正式發售。採用木蘭花、麝香、柑橘、藍莓，保加利亞玫瑰精油、天竺葵以及廣藿香結合而成的中性香水，着重中調，在每個使用者身上呈現出獨一無二的味道。略帶復古氣息的棕色香水瓶經典簡潔又高級，瓶蓋頂部刻有Fenty Beauty的標誌性logo，體現質感。

這款香水由Rihanna與LVMH調香大師Jacques Cavallier Belletrud一起調配，每種成分都是Rihanna親自挑選，靈感源自遙遠的回憶和她珍視的地方，Rihanna表示：「記憶可以讓我們終身難忘，而很多時候這種記憶就是由氣味引發的。」目前這款香水只在美國發售，75ml售價120美元，都算親民。

2017年，Rihanna首次推出美妝品牌Fenty Beauty，去年又推出護膚產品Fenty Skin。現在開始打造下一個品牌Fenty Parfum。有傳聞指，緊隨其後還有Fenty Hair......

Rihanna在商業方面相當成功。（Instagram@badgalriri）