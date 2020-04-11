Rihanna與Jack Dorsey聯手捐420萬美金　保護因疫情遭家暴受害者

新型冠狀病毒（COVID-19）持續肆虐全球，迫使大家居家隔離。然而，全球範圍的家庭暴力案亦因此上升。日前，美國樂壇天后Rihanna與Twitter CEO Jack Dorsey聯手捐出420萬美金（約3256萬港元），用於保護疫情宅家隔離期間，遭受家暴的人們。

據外媒報道，Rihanna創立的基金會Clara Lionel Foundation（CLF）與Jack Dorsey於本周四（9日）宣布將向Mayor's Fund LA（MFLA，洛杉磯市長基金會）撥款420萬美金，以保護該市正遭受家暴的受害者。聲明中指出，這筆錢每星期為90名受害者提供住房、餐食，個人以及孩子們的心理咨詢，此後每星期都會接待新一批受害者，為期10周，而每人每日大概有125美金（約969港元）。

Rihanna與Jack Dorsey分別捐出210萬美金。（GettyImages）

LA房屋管理局確認，當地自3月中實行「居家隔離」之後，每星期大約有90人被避難所拒之門外，他們大多數還帶著孩子。

其實這已不是兩人首次為疫情做貢獻。上個月，Rihanna與Jay-Z的Shawn Carter Foundation宣布向紐約以及洛杉磯的無牌工人、前線醫療工作者與急救人員的孩子以及被监禁、年老和无家可归的人資助200萬美金（約1551萬港元）；此外，CLF還向應對新冠肺炎的前線工作人員發放了500萬美元（約3876萬港元）的贈款，以保護美國、加勒比、非洲等地的貧困人群。而Jack Dorsey在本周早些時候，向疫情捐出了10億美元（約77.5億港元），相當於自己財富的28%。

Jack Dorsey為疫情捐出自己財富的28%。（GettyImages）