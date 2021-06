撰文: 朱奕錦 最後更新日期: 2021-06-03 23:15

33歲樂壇天后Rihanna近年將事業重心放在個人美妝、內衣以及時裝品牌上,做得有聲有色,在時尚界佔有一席之地。

全球最大奢侈品集團LVMH在2音樂宣布已同Rihanna達成一致意見,在情況好轉之前,將暫停運營總部設在歐洲的Fenty時裝品牌。(Instagram@fenty)

一直以來,Rihanna對自己的品牌都親力親為,積極落力宣傳。日前,她為個人內衣品牌Savage X Fenty演繹新款,身穿黃色抹胸同底褲,一展健康身材,更配文道:「been 3 mins of thinking of a caption...I ain’t got shit to say.(思考了3分鐘文案,我真的沒有什麼想講。)」相當可愛。一日時間已吸引接近660萬like,人氣驚人。

憑藉在美妝界與時尚界的發展,Rihanna在2019年成為「全球最富有女歌手」,去年內衣品牌業績激增200%,而VIP會員人數增長150%,市值10億美元(約77.5億港元),更有望在2025年成為全球女性內衣市場的領導者,不愧是女王Rihanna。