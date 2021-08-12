莉婭結婚119天自爆「當天簽離婚協議」tag謝和弦：你要的自由我給

台灣「性愛博士」許藍方被爆介入已婚學長婚姻，事後她否認劈腿當小三，而同樣因為情感風波受到關注的謝和弦新任妻子莉婭也出面挺許藍方，向正宮喊話：「請你不要偷懶好好經營感情！」引發熱議！10號莉婭再發文，透露自己結婚100多天的體悟，並自爆在結婚同時也簽下了離婚協議書，直言「你要的自由我給得起」。



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莉婭10日發文表示支持許藍方，引發網友痛罵，10日晚間再度發文，分享結婚100多天的體悟，表示真正想「修補」婚姻關係的人，從來都是關起門來，好好正視溝通，但若將問題攤開在大家面前，甚至「訴諸輿論」方式來處理時，那並不是在試圖解決問題，只是在「自爽」，以為別人可以替自己出一口氣。

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最後，莉婭更語出驚人爆料，「我在結婚的同時也簽好離婚協議書」，強調自己不想要婚姻被一張沒有生命的紙勒索。文末不忘標註老公謝和弦：「這是我對你的承諾，你要的自由我給得起。」

發文一出，引發正反網友評論，有網友認為莉婭扭曲婚姻價值、對待婚姻的態度相當隨便，而她也回覆該網友：「我把決定權交給我的另一半，這樣子其實很少人能做到吧。我非常願意給我的丈夫更大的空間，因為他的個性以及工作性質並不合適受到太多的拘束。」但也有網友認為，她選擇自己想要過的人生，局外人沒資格作評論。

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