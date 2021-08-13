江華細女多次參加歌唱比賽慘被淘汰　等足七年都未能出道做歌手

現年58歲的江華（原名陳木華）與麥潔文（Kitman）在1992年結婚，婚後育有一對仔女，大仔陳耀淙（Bryan）高大有型，曾有不少娛樂公司向他招手，不過Bryan就無意加入娛樂圈，反而投身醫護界，在公立醫院擔任護士。而細女陳薔天就遺傳了父母的演藝細胞，自小夢想做唱作歌手，可惜努力多年都未能一圓歌手夢。



江華與麥潔文（Kitman）育有一仔一女。（Facebook@KitmanMak）

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爸爸是演員，媽媽是歌手，身為星二代的陳薔天在外界眼中已經贏在起跑線，Kitman更多次帶女兒一起登台演出，增加曝光率，日前兩母女就一起擔任電台節目訪問嘉賓，據知Kitman還會介紹資深音樂人給女兒認識，希望幫陳薔天圓夢。2019年江華與太太Kitman帶陳薔天一起為慈善節目《明愛暖萬心》獻唱籌款，雖然一家三口沒有同台演出，而是由Kitman先後與江華及女兒合唱，但首次亮相電視節目的陳薔天就憑着好歌聲，令人留下深刻印象。

Kitman同女兒一起上電台節目。（微博@Kitman麥潔文）

2019年江華與太太Kitman帶陳薔天一起為慈善節目《明愛暖萬心》獻唱籌款。（視覺中國）

現年26歲的陳薔天曾在接受訪問時自認樣貌未夠出眾，但媽媽就鼓勵她內在美比較重要，而她亦開始花時間打扮，女大十八變！盡得媽媽真傳的陳薔天早在19歲時已經想入行做歌手，她曾先後參加過一些內地偶像選拔賽，又曾參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》初選，但可惜未能入圍。雖然陳薔天至今未能出道，但熱愛作曲、填詞的她不時會去媽媽個Studio練歌，積極裝備自己，希望實現唱作歌手的夢想！