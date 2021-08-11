毛舜筠與大女區令山分隔一年終於團聚　一家四口合照畫面溫馨

現年60歲的毛舜筠（毛姐）與導演區丁平結婚後，育有大女區令山（Jannie）及細女區亦山（Jill），一家四口幸福美滿。不過身處外國的大女Jannie因為疫情原因，一直未能回港與家人團聚，連父母生日、母親節、父親節等重要日子，她都只能隔空送上祝福。日前毛姐在IG曬出全家福，並寫道：「Family reunited after year long pandemic separation. （因為疫情而分隔一年後，終於一家團聚。」原來Jannie已經返港，一家四口終於團聚！



區令山（Jannie）因為身處外國，未能回港與媽媽慶祝母親節，只能隔空送上祝福。（IG@moje115）

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相中毛姐搭住囡囡膊頭，她與老公區丁平都穿上深色T恤，默契十足，已經60歲的她皮膚依然白滑緊緻，狀態Fit爆！在1977年於麗的電視出道的毛姐，因為樣貌標緻而吸引不少男士追求，她曾與張國榮有過一段情，雖然未能修成正果，但兩人就成為摯友。毛姐在21歲時嫁給法裔華僑商人文舒揚，婚後她更淡出影視圈，不過這段婚姻維持了未夠3年就宣布告終。1988年毛毛與編導蔣家駿結婚，不過兩人因為性格不合而離婚收場。之後哥哥介紹了比毛姐年長14年的美術指導區丁平給她認識，兩人在交往不久後就閃婚，一直相愛至今。