61歲周文健定居珠海投資兩百萬開火鍋店　身形發福唔再爆肌

曾在80年代拍啤酒廣告走紅的周文健（Michael），在電影中的爆肌形象深入民心，不過近年他已經淡出幕前，現時定居於澳門和珠海兩地。日前尹揚明在社交平台上載了一段短片，片中所見他身處珠海，他先是介紹了周圍的環境，之後將鏡頭對着遠處的一位男士，並大嗌：「大隻佬！知唔知呢個邊個呀？」原來這位男士正正就是周文健，身穿白色T恤的他更同大家打招呼！



尹揚明同周文健在珠海相聚。（影片截圖）

當年周文健在啤酒廣告中白背心大隻佬的形象大受歡迎。（影片截圖）

當年周文健在啤酒廣告中白背心大隻佬的形象大受歡迎，除了為他帶來豐厚收入之外，他更因此獲得了不少參演電影的機會，包括《逃學威龍2》、《表姐，你好嘢！》、《風塵三俠》等，當中在1996年上映的《孟波》更成為了他的代表作。90年代尾港產片減少，周文健毅然離開香港演藝圈，轉往荷里活發展，其後因為發展未如理想，他在2006年拍完電影《馬可．波羅》後就絕跡幕前，同年與細他18歲的圈外女友孫婷結婚，周文健曾在接受訪問時直言兩人一拍即合，拍拖一年就決定結婚，他坦言曾想過生小朋友，但自己年紀大，太太又怕辛苦，會有難度。

《孟波》是周文健的代表作。（影片截圖）

重溫過往演出：

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去年周文健再應邀參演電影《正義迴廊》，飾演律師。（資料圖片）

周文健太太原本在上海做鋼琴老師，婚後她隨老公定居珠海，2016年周文健投資200萬人民幣開設麻辣火鍋店，他亦有親自落場打理，火鍋店在剛開業時很受歡迎，不過後來因為競爭對手愈來愈多而結業。2017年周文健獲導演翁子光邀請，與梁朝偉、郭富城、譚耀文合作拍攝電影《風再起時》，去年他再應邀參演《正義迴廊》，飾演律師。雖然周文健難得復出拍戲，但已經61歲的他曾透露自己現時過着半退休生活，閒時上網學烹飪，有時間就煲劇及做運動，對於再拍戲，他就認為一切順其自然。

現時周文健與太太定居珠海，過着半退休生活。（影片截圖）