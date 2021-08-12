姜濤《Dear My Friend,》MV六日破二百萬點擊　網民激讚感動人心

組合MIRROR成員姜濤於上周推出新歌《Dear My Friend,》，歌曲是姜濤獻給他的一位已故摯友（花名：中峰），無論是歌曲的文案（姜濤的親筆信）、歌詞和MV都顯出他的真誠和對朋友的懷念，除了「姜糖」（姜濤的粉絲名）外，不少樂迷也被深深感動。



姜濤的《Dear My Friend,》打動人心。

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《Dear My Friend,》的MV在8月6日於YouTube釋出，至今6日的時間，截至8月12日下午5時半，已有約223萬的點擊率，成績斐然，且有望衝破隊友Anson Lo（盧瀚霆）《不可愛教主》MV一個月過500萬點擊率的佳績。雖然姜濤曾透露不介意這首歌有沒有好的成績，別人的評論對他來說也不重要，重要的是中峰能在遠方聽到這歌，不過，如今歌曲能夠打動萬千樂迷，相信也是一件值得欣慰的事。而且，不少人在MV底下留言分享自己的故事，有人因為聽到了這首歌而將壓抑了的感受釋放出來，對他們來說，這也是給他們的一份禮物。

姜濤發文感謝排舞師。（IG@keung_show）

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另外，姜濤也有在IG分享拍攝MV時的跳舞片段，感謝排舞師的付出。另一段在story貼的片段，同樣是排舞師在荒山野嶺跟他排舞的片段，他寫道︰「看到你們就會安心的存在，從《Master Class》到現在，真的謝謝你們。」

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