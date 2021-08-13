陳冠希二家姐陳見飛44歲生日收玫瑰花　黑人男友低調留言示愛

當年憑着青靚白淨外形而風魔萬千少女的陳冠希（Edison），雖然近年多次被指大崩壞，但比他大3年的二家姐陳見飛（Tricia）就反而愈來愈靚。日前Tricia在IG Post出一張近照，並寫道：「HAPPY BIRTHDAY TO ME!」慶祝44歲生日！相中Tricia身穿牛仔外套，一頭捲髮活力十足，皮膚白滑緊緻，完全不見歲月痕跡！



陳冠希同二家姐陳見飛感情好好。（IG@tricia811）

Tricia曾在2002年短暫出道，出過一張唱片，不過現時已經淡出幕前，在美國加州定居。保養得宜的Tricia無論樣貌還是身材都沒有走樣，她曾在三年前公布與華裔男友Thomas訂婚，但兩人最終分手收場。分手後Tricia戀上了黑人男友Orlando Deral，Orlando是一位健身教練，兩人在拍拖初期經常高調放閃，但近期已經很少見到他們的合照，不過Tricia曾在今年年初曬出一張與男友的背影照，為男友慶祝生日。雖然Tricia未有透露生日收到的粉紅色玫瑰是誰送的，但Orlando都有Like及以Emoji留言，相信他們依然感情穩定，只是希望低調處理。

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