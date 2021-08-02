三台收視報告｜《刑偵日記》跌至10.2點　連TVB鎮台之寶都要跌

三台收視報告又再出爐，今次的日期是7月26日至8月1日。今個星期可以說是全力奧運，三台的報告都是主要圍繞東京奧運的直播，而TVB依然有劇集，放在晚上十時十五分的時段，《刑偵日記》愈來愈低，真是令人感到可惜。



先講奧運的情況，這個星期港隊運動員力全爭牌，在周一男子個人花劍香港隊對戰意大利的金牌賽，各台的收視分別是翡翠台20.2點、ViuTV (99台) 8.9點和香港開電視 (77台) 2.9點，加起來總共約有200萬香港市民觀賞張家朗奪得金牌。至於周五的女子100米自由泳決賽，各台分別是翡翠台10.1點、ViuTVsix 0.8點和香港開電視 (77台) 3.8點，總共約有96萬香港市民觀賞何詩蓓奪得銀牌。

全港約有200萬香港市民觀賞張家朗奪得金牌。（資料圖片）

全城睇奧運，各台出盡法寶爭客，但對TVB來說，好像並沒有太大好處。一直被稱為收視保證的「鎮台之寶」《愛．回家之開心速遞》，在這個星期調早前半小時播放，在周一更因要讓路而調後至21:45，結果這周的收視只錄得14.4點，有印象已經多年未跌到這個數字，甚至連跌破20點也少之又少。至於平時也有一定捧場客的《東張西望》，由平時大約20點的收視，今次只錄得13.1點，也是跌幅很大。平時黃金時段的2030-2230，過往的劇集大約都有2字頭，但《2020東京奧運黃金戰報》只有14點，《刑偵日記》更不用說，本身已經不適合TVB觀眾，今次更只得10.2點，又再創最低紀錄。

連《愛．回家之開心速遞》都有大幅下跌。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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