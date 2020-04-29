朱智賢黎振燁│謝東閔陪開記招　女主角哽咽：對唔住受傷害嘅人！

33歲無綫（TVB）小花朱智賢前日（27/4）被指搭上34歲有婦之夫、2016年港男冠軍黎振燁，傳媒不但拍到兩人在車廂密會偷食蛋糕，更爆出男方已決定與懷孕妻子離婚，連日執拾個人物品離開黃大仙寓所，由得糟糠之妻自己到醫院做產檢！有傳兩位主角昨日會在將軍澳電視廣播城公開交代事件，但記者會最終未有舉行，到今日TVB終於宣布朱智賢和男友謝東閔下午現身說法，不過記者會不設記者提問環節，而另一位主角黎振燁亦繼續潛水。

原定下午4點半開始的記者會，終在4點45分舉行，現場不但有近30名記者前來採訪，更有吸引了黎芷珊到場。首先發言的謝東閔便指自己知道事件來龍去脈：「我會陪你走過呢一關！可能係一時間有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢。」發言期間拖住女友的他又指對方是一位勤力的演員：「我希望大家可以畀機會佢反思下，將來繼續畀心機工作。」而之後發言的朱智賢便向所有因事件受傷的人說對不起，更一度哽咽、流淚：「首先我要講嘅係，對唔住，令大家失望對唔住，我知自己做錯，對唔住錫我嘅人，對唔住畀機會我嘅人，辜負咗你哋，辜負咗公司，我想同呢件事受傷害嘅人講聲對唔住，真心對唔住！」

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