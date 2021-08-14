接種疫苗後竟出現特殊生理反應！沈玉琳53歲重振雄風：久違的晨勃

隨著台灣疫情趨緩、全台降至二級警戒，TVBS節目《11點熱吵店》也在近日復工，主持人沈玉琳跟Melody久違返回棚內，難掩興奮心情，一不小心就尺度太大，雙方各自聊起夫妻間的私密床事，沈玉琳甚至自爆：「老婆連14天對他吹口哨」。



沈玉琳、Melody時隔2個多月再見面，兩人話匣子一開就聊不停，談及接種疫苗的副作用，沈玉琳開心透露整個人「回春」，自爆：「我打完疫苗，隔天早上久違的升旗典禮，害我兩行青淚潺潺而流。」還加碼表示「老婆連14天對他吹口哨」，讓Melody忍不住吐槽：「你最好是啦！」

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沈玉琳也問到Melody的老公是否打了疫苗，打完有沒有出現特殊反應，她幽默回應：「他打了，但我去美國了。」兩人笑成一團，Melody表示台灣疫情期間累積太多故事，兩人應該會火力全開，復工首集就下猛藥談夫妻性生活，沈玉琳也拜託觀眾多支持，「因為《11點熱吵店》精益求精、因地制宜。」長期搭檔的Melody，馬上聽出弦外之音，回說：「你講的話都好色喔！」。

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