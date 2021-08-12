接種疫苗後疑現罕見副作用　日女求醫無果　網上分享歷程盼尋病因

日本有位女子近日在網上發文，稱接種莫德納疫苗後不停脫髮，不足一個月就幾乎全禿。但經檢查後並無發現任何可能導致脫髮的因素，連醫生也無法斷言她脫髮的原因，而且目前沒有證據證明接種疫苗與脫髮之間的關係。她希望通過分享經歷尋找同路人，解開脫髮謎團。



「猶豫一段時間後，我決定發布我的禿頭照片！」網名為ayapipipiii的日本女網友公布自己從7月7日至7月31日的脫髮全記錄，從最初如鬼剃頭的一小塊到幾乎全禿，過程不足一個月。

她説開始脫髮的時候很焦急，在網上也找不到相似個案，於是開始寫博客，想找到疫苗和脫髮的關係。「也許還有很多人脫髮？如被相關的人搜索到，發現我不是唯一有這個問題的人，這個博客的目標就達成了。」

▼日本女子接種疫苗後脫髮全記錄▼



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ayapipipiii稱6月29接種完莫德納疫苗後，當晚就出現手臂痠痛、渾身無力等常見不良反應。沒想到第二天起床沖涼後，發現脫髮比平常要多，頭皮也有出疹情況。雖然感覺異樣，但當時她仍認為可能是換季影響。然而從7月2日起脫髮現象急轉直下，到7月17日時，她的頭皮已幾乎完全裸露，剩下頭髮非常稀疏。至7月21日接種滿3周，她才到醫院檢查，但未能找到原因。直到7月31日已經接近全禿。

她在Twitter和Instagram上創建新帳戶分享遭遇後，引來眾多關注，有留言表示自己也有類似的問題；有人讚賞她的勇氣，並提供不少以治脫髮的偏方。ayapipipiii則表示會繼續接受治療，並會選購新的假髮和頭巾，樂觀面對。