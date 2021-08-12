反疫苗派亂引用《魔間傳奇》劇情指「打疫苗變喪屍」　編劇急澄清

《紐約時報》日前報道，紐約市布朗克斯（Bronx）區一家眼鏡行老闆安排職員施打新冠疫苗，有些人則因為各式各樣的理由而猶豫不已，其中一位職員更稱荷里活影星韋史密夫（Will Smith）主演的2007年電影《魔間傳奇》（I Am Legend）害她不敢接種，一位編劇則上Twitter澄清，直指相關劇情都是他編出來的。
▼▼▼電影《魔間傳奇》內的喪屍劇情，在網絡上竟變成有人藉此亂傳「打疫苗變喪屍」的謠言，點圖了解更多▼▼▼
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紐時指出，這一位職員跟老闆說她很擔心，因為她覺得一種疫苗導致《魔間傳奇》片中的角色變成喪屍。
根據報道，反對疫苗的民眾在社群媒體廣泛流傳這一個關於電影情節的說法，但在《魔間傳奇》的劇情裏，將人類變成喪屍的瘟疫，起因其實是試圖治療癌症的基因重編程麻疹病毒實驗出差錯，跟疫苗沒有關係。
有網友將報道的這一個段落截圖放上推特討論，引來《魔間傳奇》共同編劇之一的高斯曼（Akiva Goldsman）推文闢謠，「我、的、老、天。這是電影，那劇情是我編出來的。這、不、是、真、的」。
Oh. My. God. It’s a movie. I made that up. It’s. Not. Real.— Akiva Goldsman (@AkivaGoldsman) August 9, 2021
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】