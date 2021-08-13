Britney Spears老豆宣稱放棄監護權　網民發現法律文書藏魔鬼細節

曾紅極一時的Britney Spears遭到父親監管、不得自由的日子渴望終結，她的父親Jamie出乎外界意料在新的法律文件中表示願意放棄對女兒的監護人身分，Britney Spears的律師也稱這是「重大的勝利」。



39歲的Britney Spears自從13年被判定由父親監管她，自此失去大多數的自由，不但辛苦工作賺來的錢不能自主花費、需要父親等人同意，連想要結婚、再生小孩都被強力阻止，完全沒辦法自己作主。

老豆宣稱放棄監護權的法律文件曝光！眼利網民發現魔鬼細節（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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她在法庭上說出自身的遭遇，贏得外界同情，更對Jamie等人的強制控管加倍反感。Britney Spears曾經在各方逼壓下精神失控，導致被法庭判定需由父親監管，然而她年近40，還一切身不由己，外界近來力挺她的聲浪愈來愈大，連Jamie都無法忽視，趕快替自己找台階下。

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從紀錄片《Framing Britney Spears》首播起，「#freebritney」蔚為風潮，她也借力使力替自己爭取自由，Jamie雖然一度表示還想設法讓她回到心理診療機構，稱她的情緒仍不穩定，卻在短時間內態度有180度的轉變，讓各方訝異。據專門報導明星名流八卦的TMZ，Jamie認為與他的女兒針對監護她生活這件事公開對抗，對她沒有好處。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】