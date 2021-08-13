披荊斬棘的哥哥 | 陳小春率四大港男組隊　選隊友「山雞」上身？

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》昨日（12日）首播後引起很大迴響，雖然霍尊因失德退出節目，MC Hotdog、GAI周延的吸毒新聞也被翻出，但對於節目中其他男藝人的表現，觀眾依然非常期待。



繼初舞台表演之後，33位哥哥開始自願組建部落，分為兩個三人組、三個四人組以及三個五人組，第一輪每個組開放兩個席位，可自行選擇組建幾人組，先到先得，第二輪再邀請隊友完成組建。陳小春同謝天華很快達成共識，在同張智霖、梁漢文商量之後，決定選擇五人組。

第一輪完成之後，哥哥們開始選擇隊友。陳小春一出來見到黃貫中，即刻問對方：「點嘛點嘛，大佬，你諗住點嘛？」黃貫中詢問有哪些隊友，這時陳小春答道：「我哋慢慢先，逐步逐步嚟，join咗先，再擘大呀嘛。」而在黃貫中同陳小春溝通期間，張智霖、梁漢文、林曉峰已迅速搶佔了剩餘的三個位置，事件突然變得有些烏龍，於是陳小春對黃貫中說：「我五個咋，你再收下𡃁，如果要，大家重組。」隨即五人便開始商量計劃，陳小春表示「大灣區而家五個組咗」，謝天華也附和：「我哋組咗大灣區先。」，陳小春續指道：「唔係好辛苦喎，join咗先，再擘大呀嘛。」

陳小春任隊長。（視頻截圖）

儘管五人都是香港人，不過陳小春提議大家暫時不要講廣東話：「那我們開始不要講粵語好不好？講得不好也無所謂，盡力講。」幾位隊員也非常讚同。

完整分組情況。（視頻截圖）

對於陳小春說話以及選隊友的方式，也引起網友熱烈討論，紛紛笑言他「山雞」上身：「大灣區真的笑死，做大做穩，不知道的以為要去打架」、「笑死，讓大哥（黃貫中）去收𡃁，然之後返來重組啊哈哈哈」、「先收人在慢慢擴大， 哈哈哈哈哈 大灣區哥哥收𡃁選坐館現場」等，令網友笑爆。

點擊下圖睇陳小春爆笑找隊友：