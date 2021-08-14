Girls Planet 999︱莊錠欣前隊友再爭出道　暗示CLC已形同解散

韓國選秀節目《Girls Planet 999》昨天（13日）播出第二集，99位來自韓國、日本及中華圈的練習生繼續爭9個出道之位。而節目未開播前，Elkie莊錠欣前隊友CLC有真參賽消息公開後，已率先造成轟動。



有真帶着「第7年偶像」身份終於在昨晚一集登場，事前訪問中被問到參加原因時，她哽咽回答：「因為說不再以組合活動…公司說…」間接證實了公司形同已解散CLC。有真也講到自己個性本來走活潑少女路線，但隨着CLC近年轉走強勢風格，感覺愈來愈看不見自己，因而參加《Girls Planet 999》希望大眾重新認識真實的她。

CLC有真的首輪評價獲得相當不錯的成績。（Mnet）

CLC在韓國擁一定知名度，海外人氣更是非常高。（FB/@CLC.UnitedCube）

按圖睇有真首輪評價出色表現：

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有真在首輪評價中一人帶來了泫雅《Bubble Pop》，赤腳上台的她被大讚舞台力100分外，她亦順利進入了「TOP 9」的候補名單，暫時排名第7。去年12月，Elkie莊錠欣通過北京律師樓向公司提出解約時，已提出過公司管理層人員變動後，表明不再支持CLC發展的指控。現在加上有真在節目的親口暗示，看來在海外擁高人氣的CLC似乎已形同等待解散狀態。

Elkie離開提出解約時，已提及公司表明不再支持CLC發展。（IG/@chongtingyanelkie）

現在就連有真也間接暗示公司已形同解散CLC。（Mnet）

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《Girls Planet 999》中暫時坂本舞白人氣算高。（Mnet）