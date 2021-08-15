Edan公開《小諧星》花絮見到周秀娜勁緊張　原來仲打住風拍濕身戲

組合MIRROR成員呂爵安（Edan）於上月23日推出第二支個人單曲《小諧星》，反應不俗，加上歌曲MV有女神級女主角周秀娜（Chrissie）加持，無論故事和歌詞等都非常配合。日前，Edan在個人YouTube頻道上載「跟我去返工」系列，給大家看看拍《小諧星》MV的幕後花絮，和揭露了背後的辛酸。



《小諧星》的MV拍得好靚。（IG@shengwong_）

Edan透露MV是在18號拍，19號錄音，23號就要出街，可見時間的緊迫。雖然看得出Edan很累，但依然不時在大放笑彈，他指着Chrissie的道具超大型寫真相說︰「呢個就係女明星啦，我都係呂明星。」大講爛gag。而經理人黃慧君（花姐）亦有「監場」，更不時督促Edan，例如叫他︰「彈好少少（琴），唔好失禮人啊，呢個你近鏡！」而Edan又貫徹搞笑性格跟花姐鬥嘴，令花姐不慎在鏡頭前疑似「爆粗」。

Edan在拍攝時不忘發揮搞笑本色。（YouTube影片截圖@Edan Lui 呂爵安）

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Edan又表示MV的劇本也是在拍前的幾日完成，而在拍的前兩天才收到琴譜，令一向有「鋼琴王子」之稱的他，也要拍攝當日不斷練琴，他說︰「費事阻大家收工啦，因為我好想個MV嘅intro同outtro都可以有鋼琴獨奏。」可見他的誠意。面對女神級的對手Chrissie，Edan表示自己都相當緊張。最後MV指到凌晨4點也未拍完，當中一幕男、女主角在泳池玩水的戲份，原來更是在超時、加落大雨、一號風球的狀況下拍攝，接近拍完時，更愈落愈大雨，Edan差點扭親。Edan指第二日開0700至2000拍《膠戰》，三日平均只睡4個鐘，所以在片尾時，剪了不少Edan「去到邊瞓到邊」的片段，心痛死一班「爵屎」（Edan的粉絲名）！

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